Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une voie royale pour Abidal pour cette piste à 111M€ ?

Publié le 7 février 2020 à 9h30 par Th.B.

À la recherche d’un attaquant pour combler le vide laissé par le départ de Romelu Lukaku, Manchester United ne compterait pas s’attacher les services de Lautaro Martinez. Ce qui donnerait un gros avantage au FC Barcelone.

Appréciant le profil de son compatriote, Lionel Messi aurait milité ces derniers mois en interne pour que Lautaro Martinez soit recruté au FC Barcelone. Cet hiver, aucun attaquant n’a déposé ses valises en Catalogne malgré la blessure de Luis Suarez. L’été prochain, Éric Abidal qui serait sur la sellette depuis le mercato hivernal et le clash avec Lionel Messi, aurait comme obligation de recruter le buteur de l’Inter. C’est du moins ce que révèle La Gazzetta dello Sport ces dernières heures. Et le FC Barcelone serait très bien placé dans la course à la signature de Martinez.

Manchester United jetterait l’éponge pour Lautaro Martinez !