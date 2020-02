Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pourrait aider Leonardo à faire un transfert colossal !

Publié le 7 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

L’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone semblant désormais très incertain, le PSG pourrait tenter sa chance avec l’attaquant argentin en utilisant notamment la carte Neymar dont il est très proche.

Alors que Lionel Messi et Eric Abidal se sont légèrement accrochés ces derniers jours, cet épisode pourrait une nouvelle fois relancer la question du futur de La Pulga . Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Messi disposerait néanmoins d’une clause qui pourrait lui permettre de résilier son bail et rejoindre le club de son choix dès l’été prochain. Et le PSG, qui rêve toujours d’attirer des stars de ce calibre, aurait une belle carte à jouer…

Neymar décisif pour attirer Messi ?

Comme l’a révélé La Gazzetta dello Sport jeudi, le PSG fait logiquement partie des pistes potentielles les plus plausibles pour Lionel Messi s’il venait à claquer la porte du FC Barcelone l’été prochain. De plus, alors qu’il est très proche de Neymar, l’attaquant argentin pourrait voir en son compère brésilien un argument de plus pour opter pour un transfert vers le PSG alors que d’autres cadors étrangers (Manchester City, Juventus, Manchester United…) ont également les armes pour le recruter.