Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait fixé un ultimatum pour son avenir !

Publié le 6 février 2020 à 16h30 par A.M.

Très remonté contre Eric Abidal, Lionel Messi serait également déçu du comportement de son président Josep Maria Bartomeu. A tel point que l'Argentin aurait lié son avenir aux élections à la tête du Barça.

Le calme semble être revenu au FC Barcelone après quelques heures en pleine tempête. En effet, mardi soir Eric Abidal s'est retrouvé au cœur d'une polémique après avoir annoncé que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » sous les ordres d'Ernesto Valverde. Une sortie qui a provoqué une réponse immédiate de Lionel Messi affirmant que « les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies . » Une situation qui a même jeté un froid sur l'avenir du capitaine du Barça.

Si Bartomeu reste, Messi partira