Mercato - Barcelone : Lionel Messi va-t-il partir à cause de la crise au Barça ?

Publié le 6 février 2020 à 8h00 par La rédaction

La crise couve au FC Barcelone. Lionel Messi a sèchement répondu à Eric Abidal qui avait pointé du doigt le comportement des joueurs pour expliquer le licenciement d'Ernesto Valvered. De là à envisager un départ de La Pulga ?

L'interview d'Eric Abidal à Sport a fait l'effet d'une bombe. Mais c'est surtout une petite phrase qui a mis le feu aux poudres. Le directeur sportif du FC Barcelone a effectivement assuré que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup » sous les ordres d'Ernesto Valverde. Une sortie qui a fait bondir Lionel Messi : « Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de chose, mais je crois que chacun doit être responsable et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies . » L'ambiance est donc délétère. Mais cela peut-il pousser Lionel Messi à partir ?

Messi sur le départ ?