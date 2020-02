Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Lionel Messi lâche une réponse surréaliste à Éric Abidal !

Publié le 4 février 2020 à 21h30 par A.M.

Quelques minutes après la publication de l’interview d’Éric Abidal dans laquelle il pointe du doigt les joueurs du Barça pour le licenciement d’Ernesto Valverde, Lionel Messi a sèchement répondu à son directeur sportif.

Ce mardi, le quotidien catalan Sport dévoilait une interview d’Éric Abidal dans laquelle il aborde différents sujets. Le directeur sportif du FC Barcelone est notamment revenu sur le départ d’Ernesto Valverde, démis de ses fonctions au début du mois de janvier. Le dirigeant du Barça a ainsi révélé que sa décision avait été prise après le Clasico du 18 décembre tout en soulignant que « beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits et ne travaillaient pas beaucoup . »

Messi répond sèchement à Abidal

Et c’est d’ailleurs cette petite phrase qui a marqué les esprits et qui n’a pas du tout plus à Lionel Messi. Peu habitué à s’exprimer publiquement, le capitaine du FC Barcelone a publié un message sur son compte Instagram dans lequel il allume Éric Abidal : « Sincèrement je n’aime pas faire ce genre de chose, mais je crois que chacun doit être responsable et assumer ses décisions. Les joueurs, de ce qui se passe sur le terrain. Et en plus nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies . » Une déclaration qui ne passera pas inaperçue compte tenu de l’importance de Lionel Messi et qui risque de déclencher une petite guerre en interne.