Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Setién en rajoute une couche sur Griezmann !

Publié le 2 février 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que le Barça devra faire sans Luis Suarez, blessé, Antoine Griezmann pourrait être amené à jouer un rôle encore plus important. Son entraîneur Quique Setién a révélé ce qu’il attendait de lui.

Antoine Griezmann semble avoir pris la mesure de ce qui l’attendait à Barcelone, après une intégration compliquée. Le Français a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues cette saison, et la blessure pour plusieurs mois de Luis Suarez pourrait l’amener à jouer un nouveau rôle en faux numéro 9. L’entraîneur du Barça, Quique Setién a détaillé ce qu’il attendait d’Antoine Griezmann et le rôle que l’international français pourrait être amené à jouer dans les semaines à venir.

« C'est un footballeur extraordinaire et son attitude est exemplaire »