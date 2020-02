Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Quique Setién envoie un énorme message à Antoine Griezmann !

Publié le 1 février 2020 à 13h00 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann a connu de premiers mois en dents de scie au FC Barcelone, Quique Setién a justifié les difficultés du Français par la différence entre le jeu du Barça et de l’Atlético de Madrid.

Arrivé l’été dernier contre un chèque de 120M€, Antoine Griezmann n’a pas encore montré son meilleur visage au FC Barcelone. Positionné sur un côté gauche qui ne le mettait pas en valeur sous les ordres d’Ernesto Valverde, l’international français pourrait profiter de la blessure de Luis Suarez et de l’arrivée de Quique Setién pour se relancer dans une position plus axiale en lieu et place de l’Uruguayen. Et le nouvel entraîneur du Barça ne cache pas qu’il apprécie particulièrement les qualités d’Antoine Griezmann, tout en justifiant la première partie de saison délicate de l’attaquant de 28 ans par l’évolution de son rôle dans le jeu entre celui qu’il avait à l’Atlético de Madrid et celui qu’il a au FC Barcelone.

« Avec l'Atlético, il avait beaucoup plus d'espaces »