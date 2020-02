Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme révélation d’Abidal sur le départ de Valverde !

Publié le 4 février 2020 à 21h00 par A.M.

Invité à commenter le licenciement d’Ernesto Valverde, Éric Abidal révèle qu’il discute avec des entraîneurs depuis son arrivée au poste de directeur sportif et que le Clasico a fini de convaincre le Barça qu’il fallait du changement.

Au début du mois de janvier, le FC Barcelone a décidé de se séparer d’Ernesto Valverde. Si les résultats n’avaient rien de catastrophiques, le jeu produit n’était plus au goût des dirigeants du Barça. Interrogé sur le choix de se séparer de Valverde, Éric Abidal a révélé que depuis son arrivée au poste de directeur sportif du Barça, en juin 2018, le club discute avec différents entraîneurs, mais c’est bien le Clasico du 18 décembre dernier, qui s’est conclu par un match nul contre le Real Madrid (0-0), qui a convaincu le FC Barcelone de remplacer Ernesto Valverde.

«Nous avons commencé à envisager son départ après le Clasico»