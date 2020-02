Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une guerre en interne concernant Ernesto Valverde ?

Publié le 4 février 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone a dernièrement fait le choix de se séparer d’Ernesto Valverde, le cas de l’entraîneur espagnol serait au cœur des débats dans le vestiaire blaugrana.

Du côté de Barcelone, la pression était trop forte concernant Ernesto Valverde. En effet, les socios avaient l’entraîneur dans le viseur. Et face aux mauvaises prestations, Josep Maria Bartomeu n’a eu d’autre chose que de se séparer d’El Txingurri. Alors que Quique Setien est désormais aux commandes au Barça, Valverde reste visiblement regretté au sein du vestiaire catalan. Au point même de créer certaines tensions…

Ça chauffe au Barça