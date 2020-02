Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel n’affiche aucun regret avec Neymar et Cavani !

Publié le 4 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Entre le feuilleton Neymar l’été dernier ainsi que les envies de départ d’Edinson Cavani en janvier, le PSG a vécu des périodes de mercato très agitées. Et Thomas Tuchel a salué la fermeté de Leonardo dans ces deux dossiers.

Ce n’est plus un secret pour personne, Neymar souhaitait quitter le PSG l’été dernier pour retourner au FC Barcelone. Plus récemment, c’est un autre attaquant de Thomas Tuchel qui a tenté de forcer son départ pour l’Espagne, et plus précisément l’Atlético de Madrid : Edinson Cavani. Finalement, Leonardo a mené ces deux dossiers d’une main ferme, et les deux joueurs sont restés au PSG. Le directeur sportif du club de la capitale a donc fait preuve de fermeté, ce que n’a pas manqué de salué Thomas Tuchel.

« C’est nécessaire »