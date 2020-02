Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une concurrence XXL pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 4 février 2020 à 0h00 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Willian serait toujours dans le viseur du FC Barcelone.Mais l’Inter et la Juventus pourraient jouer un mauvais tour au Barça pour l’ailier de Chelsea.

Antonio Conte et Maurizio Sarri pourraient perturber les plans de Quique Setién. Lors du dernier mercato hivernal, le FC Barcelone aurait souhaité arracher Willian à Chelsea. Alors que l’international brésilien est finalement resté chez les Blues , le Barça n’aurait pas oublié l’idée de le recruter. D’autant que l’ailier de 31 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Toutefois, Quique Setién aurait deux adversaires de taille sur ce dossier.

Une lutte XXL entre Setién, Conte et Sarri pour Willian ?