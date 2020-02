Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette piste XXL qui ouvre la porte à une autre destination !

Publié le 3 février 2020 à 21h30 par A.D.

Le Real Madrid et le FC Barcelone seraient en concurrence pour le recrutement de Timo Werner. De son côté, le buteur du RB Leipzig se verrait bien rejoindre la Premier League.

Timo Werner pourrait se laisser tenter par un départ en Premier League. Alors qu’il fait le plus grand bonheur du RB Leipzig, l’international allemand aurait séduit à la fois le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors qu’il figurerait sur les tablettes de Zinedine Zidane et de Quique Setién, Timo Werner a ouvert la porte à la Premier League.

Timo Werner emballé par la Premier League ?