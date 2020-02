Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé à l’origine d’un coup de tonnerre au Barça ?

Publié le 4 février 2020 à 19h00 par A.M.

Alors qu’Ousmane Dembélé devrait être absent jusqu’à la fin de saison, le FC Barcelone réfléchirait sérieusement à l’idée de recruter un nouvel attaquant dans les prochains jours.

La blessure d’Ousmane Dembélé pourrait bien redistribuer les cartes au FC Barcelone. En effet, le club catalan devra se passer des services de l’ailier jusqu’à la fin de la saison et après avoir cédé Carles Pérez et Abel Ruiz, le Barça se retrouve avec seulement trois joueurs offensifs, à savoir Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati. Par conséquent, le club blaugrana pourrait bien envisager de recruter un joueur en urgence dans les prochaines heures, comme le règlement en Espagne le permet.

Le Barça pourrait recruter un attaquant