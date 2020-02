Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur la prolongation de Lionel Messi !

Publié le 6 février 2020 à 14h00 par T.M.

Alors que Lionel Messi est sous contrat jusqu’en 2021, le FC Barcelone cherche actuellement à le prolonger. Toutefois, pour le moment, rien n’aurait bougé à ce sujet.

L’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les discussions. Suite clash avec Eric Abidal, la star du FC Barcelone pourrait bien aller voir ailleurs. Néanmoins, en Catalogne, on ne souhaite pas se séparer de La Pulga et pour cela, on voudrait lui offrir un nouveau contrat. Un projet qui remonte déjà à de longues semaines. Et concernant la prolongation de Messi, Abidal assurait dernièrement : « Les négociations ont commencé et l’idée est de signer un contrat plus long qu’une année en plus ».

Une prolongation pas encore d’actualité ?