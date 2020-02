Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme danger pour le chouchou de Messi ?

Publié le 6 février 2020 à 13h00 par A.C.

La route menant à Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter, sera semée d’obstacles pour le FC Barcelone.

Véritable révélation avec l’Inter cette saison, Lautaro Martinez est en train de s’affirmer comme l’un des grands attaquants sur la scène européenne. Devenu titulaire avec l’Argentine, il s’est peu à peu rapproché de Lionel Messi, qui voudrait l’avoir à ses côtés au FC Barcelone. La récente blessure de Luis Suarez n’a d’ailleurs fait que conforter les dirigeants du Barça, dans leur choix de tout miser sur El Toro pour l’été prochain.

L’Inter veut annuler la clause de Lautaro Martinez