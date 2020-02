Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal valide une piste colossale à 111M€ !

Publié le 6 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la cible prioritaire du FC Barcelone au poste d’attaquant, Lautaro Martinez semble effectivement avoir tapé dans l’œil d’Eric Abidal qui a évoqué ce dossier.

Désireux de fixer dès aujourd’hui la succession de Luis Suarez qui est désormais âgé de 33 ans, le FC Barcelone commence à étudier ses possibilités sur le marché. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Pierre-Emerick Aubameyang a tapé dans l’œil du Barça qui a même accéléré dans ce dossier, mais le club catalan apprécie un autre profil : Lautaro Martinez. Interrogé mercredi par Mundo Deportivo, Eric Abidal a d’ailleurs livré ses vérités sur le buteur argentin, qui dispose d’une clause libératoire à hauteur de 111M€.

« Il fait partie des cinq ou six meilleurs du monde »