Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce de Barcelone sur cette opération XXL avec Neymar !

Publié le 5 février 2020 à 9h15 par T.M.

Durant l’été, le FC Barcelone pourrait frapper très fort avec le retour de Neymar et l’arrivée d’un nouveau buteur à l’instar de Lautaro Martinez. Un projet XXL évoqué par Eric Abidal.

Du côté du FC Barcelone, la porte est toujours ouverte pour Neymar. Malgré l’échec du dernier mercato estival, les Blaugrana n’ont pas oublié l’attaquant du PSG. Ce mercredi, Eric Abidal a d’ailleurs confié : « C’est toujours une décision du joueur en premier, après, il faudra parler avec son club et à partir de là, si nous pouvons faire ce recrutement, ça serait bien ». Et à l’intersaison, le Barça pourrait ne pas recruter que Neymar puisque Lautaro Martinez pourrait aussi débarquer, lui dont la clause est fixée à 111M€ par l’Inter Milan.

« Je ne considère jamais quelque chose comme impossible »