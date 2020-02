Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Abidal ouvre encore la porte du Barça pour Neymar !

Publié le 5 février 2020 à 8h15 par T.M.

Au FC Barcelone, on pourrait bien retenter sa chance pour Neymar durant le prochain mercato estival. Eric Abidal, secrétaire technique du Barça, s’est d’ailleurs prononcé sur la star du PSG.

Le feuilleton Neymar devrait bien repartir de plus belle dans les prochaines semaines. Alors que le Brésilien s’est engagé pour une 3ème saison avec le PSG, il n’avait qu’une envie durant l’été : rejoindre le FC Barcelone. Finalement, cela n’a pas pu être possible. Et alors que certains médias ont annoncé que Neymar était disposé à prolonger son contrat avec le PSG, qui court jusqu’en 2022. Toutefois, un retour au Barça serait toujours d’actualité, d’autant plus qu’une clause de la FIFA pourrait faciliter l’affaire…

« C’est toujours une décision du joueur en premier »