PSG - Polémique : Neymar aurait pris une grande décision avant son anniversaire !

Publié le 5 février 2020 à 7h45 par B.C.

Ce dimanche, Neymar a organisé une fête pour célébrer son anniversaire. Une soirée qui fait débat, mais le Brésilien aurait approché le PSG au préalable pour éviter de créer une nouvelle polémique.

Entre la prise de bec entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel et la soirée d’anniversaire de Neymar, l’actualité du PSG se situe clairement en dehors du rectangle vert ces derniers jours. Il faut dire que cela devient une habitude pour le Brésilien. Pour la troisième année consécutive depuis son arrivée dans la capitale, Neymar a décidé d’organiser une soirée pour fêter ses 28 ans dimanche soir, au lendemain de la victoire contre Montpellier et à deux jours du déplacement à Nantes. Un timing qui est loin de faire l’unanimité, mais il n’y aurait aucun malaise en interne à ce sujet.

Neymar aurait consulté le PSG pour son anniversaire

En effet, à en croire les informations du journaliste Abdellah Boulma, Neymar aurait consulté le PSG avant d’organiser sa soirée d’anniversaire dimanche soir. La date aurait été fixée d’un commun accord, sur demande de la star auriverde. Neymar a donc fait le maximum pour éviter de déclencher une nouvelle polémique.