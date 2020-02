Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé envoie un message très fort à Dembélé !

Publié le 4 février 2020 à 19h45 par La rédaction

Les résultats médicaux ont montré qu'Ousmane Dembélé présente une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. La fin de saison du joueur est probable et Kylian Mbappé a soutenu son coéquipier sur les réseaux sociaux.

Il faudra attendre encore quelques heures avant de connaitre le traitement que va suivre Ousmane Dembélé. L’ailier français a peut-être joué son dernier match de la saison le 27 novembre dernier face au Borussia Dortmund. Ce n’est pas la première fois que la cuisse de Dembélé l’oblige à s’éloigner des terrains. En championnat, le Français compte seulement cinq apparitions cette saison. Il traverse un moment très compliqué et sait qu'il peut compter sur Kylian Mbappé pour le soutenir.

« Tu vas revenir nous épater »

« Mon frère, je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater », a lancé le joueur du PSG sur son compte Twitter . En plus de la fin de saison avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé devrait malheureusement faire l’impasse sur l’Euro 2020.