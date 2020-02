Foot - PSG

PSG - Polémique : Pierre Ménès en rajoute une couche sur le clash Tuchel-Mbappé !

Publié le 4 février 2020 à 0h15 par La rédaction

Kylian Mbappé n'a pas apprécié d'être remplacé samedi face à Montpellier et a tenu à la faire savoir à Thomas Tuchel. Et selon Pierre Ménès, plusieurs accrochages ont eu lieu entre l'entraineur du PSG et son joueur dont un récemment.

L'échange musclé entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel ne cesse de faire causer. Ce samedi lors de la rencontre opposant le PSG à Montpellier, l'international français n'a que très peu apprécié de sortir avant le terme de la rencontre. Remplacé par Mauro Icardi, Kylian Mbappé a eu du mal à contenir son agacement et a fait part de son incompréhension à son entraineur. Un nouvel épisode qui serait le dernier d'une longue liste selon Pierre Ménès : « Ce n’est pas un coup de sang ponctuel, puisque c’est le cinquième incident entre (Thomas) Tuchel et (Kylian) Mbappé (…) Je suis convaincu que les deux ne seront plus au PSG l’année prochaine » a-t-il déclaré sur le plateau du CFC dimanche.

« Incidents en interne dont un très récent»

Sur son compte Twitter , Pierre Ménès a apporté des informations complémentaires. Selon le consultant, un nouvel incident se serait produit récemment entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé sans pour autant apporté plus de précisions : « Incidents en interne dont un très récent . C’était très tendu donc Tuchel est pas fin ou alors il le cherche .»