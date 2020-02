Foot - PSG

PSG - Polémique : Tuchel se prononce sur la fête d’anniversaire de Neymar…

Publié le 3 février 2020 à 18h45 par La rédaction

Ce dimanche, Neymar a organisé son anniversaire dans une boite parisienne. Alors que se profile un match de championnat face à Nantes, Thomas Tuchel a donné son avis sur cette fête.

Au lendemain d'une victoire écrasante du PSG face à Montpellier (5-0), Neymar a décidé de fêter son anniversaire en grande pompe. Une soirée dans un club parisien qui a réuni plusieurs coéquipiers et membres du staff . Et le timing est loin d'être idéal puisque le PSG se prépare à défier Nantes ce mardi en championnat. Interrogé sur cette soirée organisée par Neymar, Thomas Tuchel a eu du mal à cacher son agacement.

«On donne encore la chance de mal parler de nous»