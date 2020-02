Foot - PSG

PSG - Polémique : Tuchel affiche un regret sur son clash avec Mbappé !

Publié le 3 février 2020 à 15h15 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Tuchel a dû gérer un épisode délicat avec Kylian Mbappé samedi dernier, l’entraîneur du PSG regrette que les observateurs se soient trop focalisés sur cette polémique plutôt que sur le résultat du match.

Malgré sa nette domination sportive samedi dernier en championnat face à Montpellier (5-0), le PSG a surtout fait parler de lui en raison du remplacement de Kylian Mbappé qui n’avait clairement pas apprécié d’être sorti du terrain par Thomas Tuchel. L’entraîneur allemand du PSG, interrogé ce lundi en conférence de presse, regrette d’ailleurs que cet épisode ait pris le pas sur le reste du match dans l’esprit des observateurs.

« Pas nécessaire de trop en parler »