PSG - Malaise : Le clan Neymar répond clairement à Tuchel !

Publié le 3 février 2020 à 3h45 par A.M.

Comme chaque année, la soirée d'anniversaire de Neymar est au cœur des débats. Une situation qui agace Thomas Tuchel, déçu de l'image renvoyée par le PSG. Mais l'entourage du Brésilien lui répond.

« C'est une distraction. C'est clair. Je vais toujours protéger mes joueurs parce que ce sont mes joueurs et je les aime beaucoup. Je préfère parler à l'intérieur si on a des choses dures et critiques à dire, je préfère le faire à l'intérieur. La sortie de Kylian aujourd'hui ou l'anniversaire de Ney, ça donne l'image que nous ne sommes pas sérieux. On peut avoir l'image qu'on n'est pas professionnels ». Après la victoire contre Montpellier (5-0), Thomas Tuchel n'a pas manqué n'afficher son agacement concernant l'importance prise par la soirée d'anniversaire organisée par Neymar dimanche soir. Mais dans l'entourage du joueur, on ne comprend pas les polémiques.

«Il a toujours fêté son anniversaire, que ce soit au Brésil ou à Barcelone»