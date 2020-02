Foot - PSG

PSG - Polémique : Le clash Mbappé-Tuchel fait réagir !

Publié le 3 février 2020 à 3h15 par La rédaction

Alors que les images de l'accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé ont été commentées de nombreuses fois, les joueurs du PSG ne semblent pas inquiets.

« C'est bien qu'il sorte énervé plutôt qu'avec le sourire. Cela montre l'envie qu'il a de rester sur le terrain. Et l'envie qu'il a de vouloir mettre des buts. C'est un compétiteur, cela l'a énervé, c'est normal. Mais on verra un autre Kylian mardi ». Capitaine d'un soir, Presnel Kimpembe s'est montré étonnamment satisfait de la réaction de Kylian Mbappé qui a pourtant manifesté son mécontentement d'être remplacé contre Montpellier (5-0). L'attaquant du PSG s'est même accroché avec Thomas Tuchel. Idrissa Gueye a également tenu à minimiser l'impact de cette polémique.

Gueye et Kimpembe dédramatisent la situation