PSG - Malaise : Leonardo remonté contre Neymar en interne ?

Publié le 2 février 2020 à 9h45 par T.M.

Du côté du PSG, l’anniversaire de Neymar est actuellement au centre des discussions. Un sujet qui ne plairait visiblement pas à Leonardo.

« Ça donne l'image que nous ne sommes pas sérieux. On peut avoir l'image qu'on n'est pas professionnels ». Interrogé ce samedi au sujet de l’anniversaire de Neymar, Thomas Tuchel a fait part de son agacement. Ce dimanche, l’attaquant du PSG organisera une fête en présence de plusieurs invités. Un événement qui fait réagir, surtout en ce qui concerne le timing puisqu’il interviendra 2 jours avant un match face au FC Nantes. Et du côté du PSG, Tuchel n’est pas le seul à ne pas apprécier cette fête de Neymar…

Un comportement qui ne passe pas ?