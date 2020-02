Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce précieux conseil glissé à Neymar !

Publié le 3 février 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que Neymar est régulièrement pointé du doigt pour ses activités hors du terrain, l’ancien défenseur brésilien Lucio s’est permis de glisser un conseil à son compatriote.

Neymar ne semble pas avoir été affecté par son retour manqué au FC Barcelone l’été dernier. En effet, l’attaquant de 27 ans s’est rapidement remobilisé et affiche depuis l’automne dernier un excellent visage sur le terrain, en se montrant décisif, collectif et même impliqué dans le repli défensif et le pressing. Neymar est ainsi en train de revenir à son meilleur niveau pour le plus grand plaisir du PSG après deux années ponctuées par des blessures. Pour autant, certaines critiques au sujet de la vie extra-sportive du Brésilien restent vives, les dernières concernant la fête de son anniversaire prévue ce dimanche soir, soit deux jours avant la rencontre du PSG contre Nantes. Et aux yeux de Lucio, c’est cette facette que doit définitivement gommer Neymar pour atteindre son meilleur niveau.

« Il doit atteindre la maturité »