Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès pousse un énorme coup de gueule pour Neymar !

Publié le 4 février 2020 à 1h45 par B.C.

Face à Montpellier (5-0), Neymar a eu un échange tendu avec l’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard. Ce dernier lui aurait reproché de chambrer l’adversaire, de quoi provoquer la colère de Pierre Ménès.

Décidément, il s’est passé des choses lors du match face à Montpellier. Outre la victoire éclatante du PSG (5-0), le public du Parc des Princes a assisté au coup de sang de Kylian Mbappé à l’encontre de Thomas Tuchel, mais également aux échanges tendus entre Neymar et Jérôme Brisard, l’arbitre du match. Les deux hommes ont notamment eu un vif accrochage à la mi-temps, qui pourrait d’ailleurs amener Neymar à être suspendu à l'avenir. Il n’en fallait pas plus pour irriter Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur Twitter.

« Dans quel monde de médiocrité footballistique absolu vit-on ? »