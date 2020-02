Foot - PSG

PSG - Polémique : Mbappé bientôt sanctionné par Leonardo ? Tuchel répond !

Publié le 3 février 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors que son accrochage avec Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d'encre, Thomas Tuchel a évoqué la question d'une éventuelle sanction de la part de Leonardo à l'encontre de l'attaquant du PSG.

Présent en conférence de presse ce lundi avant le prochain match du PSG qui ira défier le FC Nantes mardi soir, Thomas Tuchel a évoqué la polémique Kylian Mbappé. L'entraîneur allemand a une nouvelle expliqué qu'il était très agacé que les observateurs évoquent davantage cette altercation plutôt que la belle victoire du PSG contre Montpellier (5-0). Mais alors qu’a t-il décidé ? Le coach allemand va t-il charger Leonardo de sanctionner Kylian Mbappé ? Tuchel s'est confié à ce sujet.

Tuchel botte en touche pour Mbappé