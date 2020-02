Foot - PSG

PSG - Polémique : Pierre Ménès s’interroge sur l’anniversaire de Neymar !

Publié le 4 février 2020 à 16h15 par G.d.S.S.

Alors que la fête d’anniversaire de Neymar s’est tenue dimanche soir en boite de nuit à Paris, Pierre Ménès se demande pourquoi l’attaquant brésilien du PSG n’a pas organisé cet événement à une autre date.

En plus de l’épisode entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel, le week-end du PSG a également été marqué par l’anniversaire de Neymar. Organisé dimanche soir dans la boite de nuit parisienne Le Yoyo, cet événement a fait couler beaucoup d’encre étant donné que le PSG enchaine sur un déplacement sur la pelouse du FC Nantes ce mardi soir. Et via une vidéo diffusée sur son compte Twitter , Pierre Ménès a livré son point de vue sur ce sujet épineux du moment au PSG.

« La date n’est pas très bien trouvée »