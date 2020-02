Foot - PSG

PSG - Polémique : Kylian Mbappé en a remis une couche sur Tuchel !

Publié le 4 février 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 4 février 2020 à 8h22

Au moment de s’expliquer avec ses coéquipiers du PSG sur sa sortie polémique face à Montpellier, Kylian Mbappé aurait indirectement pointé Thomas Tuchel du doigt en remettant la responsabilité sur l’entraîneur allemand.

Les images ont rapidement fait le tour d’Europe samedi dernier, à l’occasion de la rencontre entre le PSG et Montpellier (5-0) : Kylian Mbappé, très agacé d’avoir été remplacé par Thomas Tuchel en seconde période, n’a pas caché son mécontentement au bord du terrain. S’en est suivie une vive explication entre l’attaquant du PSG et son entraîneur, et cette polémique continue de faire grand bruit. D’ailleurs, Mbappé n’en démordrait pas en interne…

Mbappé ne s’est pas excusé et pointe Tuchel du doigt