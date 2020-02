Foot - PSG

PSG - Clash : Tuchel en crise avec Neymar et Kylian Mbappé ? Il répond !

Publié le 3 février 2020 à 16h45 par G.d.S.S.

En plus de son accrochage avec Kylian Mbappé, Thomas Tuchel n’a pas été invité à l’anniversaire de Neymar. Mais l’entraîneur allemand réfute toute idée de crise avec les deux stars du PSG…

Même si le PSG se porte parfaitement bien sur le plan sportif, les temps sont assez difficiles pour Thomas Tuchel qui doit affronter cette saison avec quelques soucis avec ses deux joueurs majeurs : Kylian Mbappé et Neymar. Le premier n’a pas caché son mécontentement d’avoir été remplacé par le technicien allemand samedi contre Montpellier (5-0), tandis que la star brésilienne a de son côté organisé une grande fête pour son anniversaire sans inviter l’entraîneur du PSG. Mais Tuchel a calmé le jeu ce lundi en conférence de presse sur ses relations avec Neymar et Mbappé.

« Je ne suis pas en colère contre eux »