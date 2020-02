Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il craindre un départ de Mbappé après son clash avec Tuchel ?

Publié le 4 février 2020 à 8h00 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est actuellement au cœur de l’actualité après son accrochage avec Thomas Tuchel. Alors que le Real Madrid suit attentivement la situation de l’attaquant, le PSG doit-il s’inquiéter pour l’avenir de sa jeune star ? C’est notre sondage du jour !

La scène n’a échappé à personne. Mécontent de quitter la pelouse du Parc des Princes à la 69e minute du match face à Montpellier (5-0), Kylian Mbappé n’a pas caché sa colère et a clairement montré qu’il n’était pas en accord avec la décision de Thomas Tuchel. Une situation que regrette l’entraîneur du PSG, qui s’est de nouveau prononcé sur le sujet ce lundi. « J’ai dit samedi que j’étais triste parce que nous avons des résultats extraordinaires, on gagne de manière spectaculaire mais on ne parle pas du match, et c’est triste. On ne parle pas du sportif alors qu’il y a beaucoup de choses à dire », a expliqué Tuchel, n’écartant pas une possible sanction pour l'attaquant suite à son geste. Et il n’en fallait pas plus en Espagne pour relancer les rumeurs concernant un éventuel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid…

Le point de non-retour atteint entre Mbappé et le PSG ?