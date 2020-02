Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à lâcher l'une de ses stars pour... 500M€ ?

Publié le 4 février 2020 à 13h45 par Th.B.

Bien que le Real Madrid prévoirait de venir à la charge auprès des dirigeants du PSG à l’été 2021, un transfert en juin prochain de Kylian Mbappé ne serait pas à exclure, que ce soit du côté du club parisien ou merengue. Mais pas à n’importe quel prix…

Depuis quelques temps, une chose semble certaine. Après son passage au PSG, Kylian Mbappé aurait de fortes chances de signer en faveur du Real Madrid. L’intérêt du club merengue n’est plus un secret, et les récentes sorties médiatiques de Zinedine Zidane en conférence de presse l’attestent. Cependant, le Real Madrid semblerait être prêt à attendre pour témoigner de l’arrivée de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2021, moment où il ne lui restera qu’un an sur son contrat au PSG. Cependant, la position du Real Madrid sur le sujet ne serait pas arrêtée.

500M€ ou rien pour Mbappé ?