Mercato - PSG : Leonardo aurait utilisé Cavani pour avoir l’avantage dans le dossier Mbappé !

Publié le 4 février 2020 à 10h45 par Th.B.

Pourtant annoncé proche de s’engager à l’Atletico Madrid cet hiver, Edinson Cavani est resté au PSG qui s’est montré intraitable lors des négociations avec les Colchoneros. Une façon d’envoyer un message au clan Mbappé concernant sa volonté de rejoindre le Real Madrid.

Certes, le PSG s’est montré assez discret sur le marché des transferts lors du mercato hivernal. Cependant, les dirigeants du PSG ont été très actifs en coulisse. En effet, le dossier Edinson Cavani a marqué le mercato parisien. Annoncé à Chelsea, à Manchester United ainsi qu’à l’Atletico Madrid, son transfert avorté chez les Colchoneros semble être totalement dû à la direction du PSG. En effet, bien que le club rojiblanco aurait formulé une offre de 15M€, hors bonus, pour l’attaquant qui soufflera sa 33ème bougie le 14 février et dont le contrat avec le PSG expirera en juin prochain, le club de la capitale a fermé la porte au départ d’Edinson Cavani.

Cavani aurait servi d’exemple pour le dossier Mbappé !