Mercato - Real Madrid : Un danger confirmé pour Zidane avec cette pépite de Ligue 1 !

Publié le 4 février 2020 à 10h30 par Th.B. mis à jour le 4 février 2020 à 10h49

Dans les petits papiers du Real Madrid et des cadors anglais (Liverpool et Manchester United), Boubakary Soumaré a bien reçu une grosse de Newcastle cet hiver. Les Magpies restent à l'affût.

À tout juste 20 ans, Boubakary Soumaré disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts. En effet, le milieu de terrain du LOSC aurait pu quitter les Dogues cet hiver. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité ces derniers jours, Newcastle a formulé une offre alléchante de 45M€ avec des bons qui auraient pu rapporter au club lillois pas moins de 60M€. Journaliste pour The Sunday Times et le Daily Record , Duncan Castles a confirmé l’information que le 10 Sport vous a communiqué le 1er février dernier.

Newcastle ne lâcherait rien pour Soumaré !