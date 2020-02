Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Gerard Piqué relancé par… David Beckham ?

Publié le 4 février 2020 à 10h00 par T.M.

Alors que l’Inter Miami fera prochainement ses grands débuts en MLS, David Beckham, à la tête de la franchise floridienne, verrait les choses en grand pour son équipe.

Ces derniers mois, Gerard Piqué a retrouvé un très grand niveau avec le FC Barcelone. A 33 ans, l’Espagnol impressionne donc avec les Blaugrana. Et alors que le défenseur central est sous contrat jusqu’en 2022, Piqué avait dernièrement expliqué que son avenir était entre les mains de la direction du Barça : « Du moment que je me sens en forme et déterminé, je porterai le maillot du Barça et quand ils ne voudront plus, je quitterai le football ».

Une charnière Ramos-Piqué à Miami ?