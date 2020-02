Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Annoncé sur le départ, Rakitic s’en prend aux dirigeants du Barça !

Publié le 4 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Pas autant utilisé que les saisons passées, Ivan Rakitic aurait pu plier bagage cet hiver. La détermination des dirigeants du FC Barcelone de se séparer de leur milieu de terrain n’a pas plu au Croate qui a remis les pendules à l’heure.

Depuis l’été dernier, Ivan Rakitic est l’un des profils les plus amenés à quitter le FC Barcelone. En effet, avec l’arrivée de Frenkie de Jong et l’émergence d’Arthur Melo, le vice-champion du monde croate n’a plus une place de titulaire indiscutable au sein du onze de départ blaugrana. La direction catalane ferait d’ailleurs le nécessaire pour lui trouver une porte de sortie depuis. Un échange entre la Juventus et le Barça aurait d’ailleurs pu avoir lieu pour que Rakitic prenne la direction du club piémontais quand Federico Bernardeschi aurait fait le chemin inverse pour le FC Barcelone. Des méthodes qu’Ivan Rakitic n’a pas cautionné et l’a fait savoir.

« Il y a eu des choses qui ne m’ont pas plu. Les gens qui prennent les décisions le savent et nous le savons aussi »