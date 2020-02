Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait un improbable allié pour Mbappé !

Publié le 3 février 2020 à 11h45 par A.M.

Au cœur des rumeurs concernant un éventuel départ du PSG, Kylian Mbappé aurait posé de nombreuses questions à ses coéquipiers espagnols sur la vie à Madrid. De quoi encore alimenter les discussions.

Dans les prochains mois, le nom de Kylian Mbappé risque de beaucoup faire parler. Déjà régulièrement annoncé sur le départ, l’attaquant du PSG fait la Une des médias espagnols depuis plusieurs semaines, et son récent accrochage avec Thomas Tuchel renforce l’idée qu’un départ est possible. Le Real Madrid a d’ailleurs fait de Kylian Mbappé sa grande priorité pour l’été prochain. Disposé à faire du Champion du monde le joueur le plus cher de l’histoire, le club madrilène peut également compter sur la volonté du joueur.

Mbappé se renseigne sur Madrid auprès des Espagnols du PSG