Mercato - PSG : Mbappé sur le départ… à cause de Tuchel ?

Publié le 2 février 2020 à 22h45 par H.G. mis à jour le 2 février 2020 à 22h46

Alors que le PSG aimerait prolonger Kylian Mbappé, les rapports compliqués qu’entretiendrait le Français avec Thomas Tuchel pourraient mettre à mal l’aboutissement de ce projet.

Le Real Madrid rêve d’attirer Kylian Mbappé à l’avenir, et le PSG le sait. Dans cette perspective, le club de la capitale souhaiterait blinder l’international français en prolongeant son contrat en lui offrant une nette revalorisation salariale. Toutefois, l’attaquant de 21 ans jouerait la montre dans ce dossier et n’aurait toujours pas pris la moindre décision au sujet de son avenir. Kylian Mbappé pourrait ainsi attendre la fin de la saison et les résultats du PSG en Ligue des Champions avant de trancher. Cependant, un autre obstacle pourrait se mettre sur la route des dirigeants parisiens, et celui-ci ne serait autre que Thomas Tuchel.

Mbappé pourrait ne pas vouloir continuer de travailler avec Tuchel