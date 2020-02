Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani est regretté du côté de… Chelsea !

Publié le 4 février 2020 à 5h45 par Th.B.

L’Atletico Madrid, Manchester United ou encore Chelsea se seraient intéressés à Edinson Cavani au cours du mercato hivernal. L’attaquant du PSG aurait été le bienvenu chez les Blues, à en croire les propos de la pépite du club londonien Tammy Abraham.

Pour ce qui pourrait être sa dernière saison au PSG, étant sous contrat jusqu’en juin prochain, Edinson Cavani ne connaît pas l’exercice le plus facile de sa carrière. En effet, courant août, l’Uruguayen a contracté une blessure à la hanche qui l’a écarté des pelouse jusqu’à la mi-octobre. Depuis, Cavani a été gêné par d’autres blessures et par la concurrence avec Mauro Icardi. N’étant plus un élément incontournable du onze de départ de Thomas Tuchel, Cavani a été annoncé sur le départ pendant tout le mercato hivernal. Outre l’Atletico Madrid et Manchester United, le nom du meilleur buteur de l’histoire du PSG a été lié à Chelsea. Un transfert que Tammy Abraham aurait vu d’un très bon oeil s’il s’était matérialisé.

« Cavani ? Ça aurait été bien s’il était venu »