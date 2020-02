Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille sur le faux départ de Paqueta

Publié le 4 février 2020 à 7h45 par A.D.

Lors du mercato hivernal, le PSG et la Fiorentina auraient tenté d’arracher Lucas Paqueta au Milan AC, sans succès. Daniele Pradè, directeur sportif de La Viola, a lâché ses vérités sur ce dossier.

La Fiorentina voulait s’inscrire sur la durée avec Lucas Paqueta. Lors de la dernière fenêtre de mercato, La Viola et le PSG auraient souhaité recruter le milieu de terrain du Milan AC. Toutefois, ni Leonardo, le directeur sportif du PSG, ni son homologue de la Fiorentina, ne sont parvenus à convaincre les Rossoneri . Lors d’un entretien accordé à Lady Radio , Daniele Pradè a expliqué pourquoi Lucas Paqueta n’avait pas rejoint les Gigliati cet hiver.

«Nous ne voulions pas prendre de joueurs pour seulement six mois»