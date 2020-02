Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel avertissement lancé à Leonardo pour ce crack !

Publié le 3 février 2020 à 23h45 par A.C.

Daniele Pradè, directeur sportif de la Fiorentina, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Federico Chiesa.

On devrait beaucoup entendre parler de Federico Chiesa au cours des prochains mois, L’ailier de la Fiorentina, que Leonardo aimerait attirer au Paris Saint-Germain, devrait être l’un des gros dossiers du prochain mercato estival. Outre le PSG, la Juventus ou encore l’Inter lorgneraient sur Chiesa, qui devrait toutefois recevoir une prolongation de contrat de la part de son club formateur.

« Nous ne voulons mettre aucune pression sur Chiesa »