Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Luka Jovic sur son avenir !

Publié le 3 février 2020 à 22h30 par B.C.

Annoncé sur le départ cet hiver après une première partie de saison délicate au Real Madrid, Luka Jovic avoue qu’il compte s’imposer dans la capitale espagnole.

Après une saison flamboyante du côté de l’Eintracht Francfort, Luka Jovic a été choisi par le Real Madrid pour venir seconder Karim Benzema en attaque. Mais après plusieurs mois dans la capitale espagnole, tout ne se passe pas comme prévu pour l’international serbe. En effet, le joueur de 22 ans n’a marqué qu’un but en 21 apparitions sous le maillot blanc, et son avenir paraît incertain puisque plusieurs médias étrangers évoquaient un possible prêt lors du mercato hivernal. Cependant, Luka Jovic ne semble pas prêt de quitter le Real Madrid comme il l’a expliqué dans l’émission Sports Afternoon , sur YouTube .

« Je suis convaincu que je vais réussir »