Mercato - Real Madrid : Un joueur de Pep Guardiola surveillé par Zidane ?

3 février 2020

Actuellement éloigné des terrains à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou, Leroy Sané serait suivi par le Bayern Munich, mais aussi par le Real Madrid.

La saison moyenne de Manchester City pourrait ne pas rester sans conséquence. Selon des informations du Daily Star, les dirigeants mancuniens envisageraient de se séparer de plusieurs éléments dont Leroy Sané. L'international allemand n'a toujours pas débuté la moindre rencontre en Premier League cette saison à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Ce qui n'empêche pas plusieurs formations européennes de garder un oeil sur sur lui.

Leroy Sané sur les tablettes du Real Madrid?