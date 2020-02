Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre colossale à venir pour Edinson Cavani ?

Publié le 4 février 2020 à 8h45 par La rédaction

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Edinson Cavani serait sur les tablettes de nombreux clubs, dont l’Inter Miami d’un certain… David Beckham.

Edinson Cavani ne devrait pas manquer de prétendants le 1er juillet prochain. Le buteur uruguayen du PSG était proche d'être transféré vers l’Atlético Madrid cet hiver et serait toujours intéressé par une signature dans la capitale espagnole, alors qu’il sera libre de tout contrat l’été prochain. Manchester United et Chelsea seraient également intéressés pour attirer Cavani à l’issue de la saison, mais c'est finalement un prétendant plus surprenant qui pourrait rafler la mise avec le numéro 9 du PSG.

L’Inter Miami préparerait une grosse offre pour Cavani