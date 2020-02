Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez aurait monté un plan à la Hazard pour Mbappé !

Publié le 4 février 2020 à 14h15 par A.D.

Le contrat de Kylian Mbappé arrivera à terme en juin 2022. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, voudrait convaincre l’attaquant du PSG de ne pas prolonger son bail pour pouvoir le récupérer à moindre cout à un an de la fin de son bail.

Florentino Pérez voudrait répéter le coup Hazard avec Kylian Mbappé. Lors du dernier mercato estival, le président du Real Madrid a recruté l’international belge pour une somme avoisinant 100M€. Lors des précédentes fenêtres de transferts, Florentino Pérez aurait raté le coche à plusieurs reprises pour Eden Hazard. L’été dernier, le président du Real Madrid a pu profiter de la situation contractuelle de l’ailier gauche de 29 ans pour rafler la mise. Alors qu’Eden Hazard était à un an de la fin de son contrat, la direction de Chelsea était confrontée à un dilemme : vendre son protégé à moindre cout ou le laisser filer gratuitement à l’été 2020. Et les Blues ont opté pour la première option.

Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2021 ?