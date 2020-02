Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait déjà réglé l’arrivée de Kylian Mbappé !

Publié le 4 février 2020 à 9h15 par T.M.

Depuis l’accrochage entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé, les rumeurs concernant l’avenir de l’attaquant du PSG sont reparties de plus belle. Et visiblement, tout enverrait le Français au Real Madrid.

En 2017, Kylian Mbappé avait préféré rejoindre le PSG à défaut du Real Madrid. Toutefois, les chemins du Français et des Merengue sont appelés à se croiser et cela pourrait bien se passer dans les prochains mois. Bien que l’attaquant de 21 ans soit sous contrat jusqu’en 2022, Florentino Pérez devrait lancer l’assaut durant l’été pour tenter de trouver un accord avec Leonardo. L’avenir de Mbappé devrait donc s’écrire au Real Madrid et en Espagne, on annonce même que cela serait d’ores et déjà acté.

« Le Real Madrid a bouclé son arrivée »