Mercato - PSG : Paris informé par le clan Mbappe de son envie de départ, faut-il y croire ?

Publié le 4 février 2020 à 6h10 par La rédaction

En Espagne, certains médias ont affirmé que le clan Mbappe venait d’annoncer à Leonardo sa volonté de départ pour la fin de saison. Faut-il y croire ? Analyse.

Ces dernières heures, des médias espagnols ont affirmé que le clan Mbappe avait informé Leonardo de la volonté de Kylian Mbappe de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Selon ABC , Delphine Verheyden, l’avocate du joueur, aurait ainsi affirmé à Leonardo que s’il n’avait rien à reprocher à l’institution PSG, Mbappe souhaitait désormais jouer au Real Madrid, « dans l’équipe la plus importante du monde, une opportunité dont peu de joueurs peuvent bénéficier dans leur carrière ».

L’intérêt de Mbappe est à l’inverse

Un tel mouvement du clan Mbappe paraît extrêmement improbable à ce moment de la saison. Autant il est logique que le joueur refuse pour l’instant de s’engager sur une prolongation de contrat au PSG, autant il serait incohérent qu’il mette dès maintenant son avenir au cœur de la vie interne du club, alors que se profilent les huitièmes de finale de Ligue des champions et que son intérêt lui dicte de surcroit de maintenir le plus longtemps possible une situation d’incertitude sur sa volonté.