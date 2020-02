Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane recevrait un coup de pouce de Mbappé pour son transfert au Real Madrid !

Publié le 4 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Étant toujours à l’affût dans le dossier Kylian Mbappé, Zinedine Zidane pourrait peut-être compter sur le principal intéressé. Le champion du monde tricolore aurait refusé une offre de prolongation de contrat de la part du PSG…

Kylian Mbappé anime quotidiennement l’actualité du PSG ces derniers temps. L’attaquant parisien est sous le feu des projecteurs à cause de ses sorties spectaculaires lors de ses remplacements. Outre ce point, son avenir serait quelque peu flou. En juin prochain, Mbappé disposera de plus que deux saisons sur son contrat le liant au PSG. Moment où Zinedine Zidane souhaiterait frapper pour l’attirer au Real Madrid. Et l’entraîneur du club merengue recevrait un coup de pouce du principal intéressé.

Mbappé aurait décliné une offre salariale pharaonique du PSG